Kita-Film „Das Herbstabenteuer“ gewinnt 1. Kidsfilmfest

Veranstaltet von Filmkunstmesse und Cineplex Leipzig

160 kleine und große Kinobesucher sahen gestern (27.9.) die acht, vom Cineplex Leipzig im Rahmen von „Kidsfilm – Kinder ins Kino“, einem Projekt der AG Kino-Gilde e.V., produzierten Trickfilme. Grünauer, Leipziger und Markranstädter Kindergartenkinder verfilmten als „Kleine Trickser“ ihre Lieder und Tischsprüche oder erfanden eigene Geschichten.

Die kleine Jury, bestehend aus Susanne Kim (Regisseurin und Medienpädagogin), Claudia Nowak (Kidsfilm) und Georg Wehrstedt (Theaterleiter Cineplex), wählte „Das Herbstabenteuer“ als den „Besten Film“. Gedreht wurde der Film um einen kleinen Igel im Herbst-Blues an und mit der Outlaw Kita Am Kirschberg in Leipzig-Grünau.

Besonders gelungen fand die Jury die Arbeit mit Naturmaterialien und die eingebrachte Fantasie, denn der Film beruht auf einer eigens ausgedachten Geschichte. Über einen Korb voller Überraschungen und einer Spendenankündigung aus der nächsten Filmplakatbörse des Cineplex freute sich Kita-Leiterin Brigitte Bachmann.

Ergänzt wurde das Filmfestprogramm mit "tierischen" Kurzfilmen aus den Verleihkatalogen von interfilm Berlin und der Hamburger KurzFilmAgentur. Klein und Groß zeigten sich vom Filmfest so begeistert, dass zur Filmkunstmesse 2018 sicher wieder in den Leipziger Westen eingeladen werden wird.

Eingeladen sind auch Grünauer und Leipziger Kitas sowie Kitas aus dem Leipziger Umland, die in 2018 mit ihren Kindern auch einen eigenen Trickfilm drehen wollen, ihr Interesse beim Cineplex Leipzig anzumelden.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger