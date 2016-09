Zeitgeschichtliches Forum Leipzig lädt zum Museumsfest

Wenn Leipzig am 9. Oktober mit dem Lichtfest an die große Montagsdemonstration des Jahres 1989 erinnert, begeht das Zeitgeschichtliche Forum zugleich den Jahrestag seiner Eröffnung im Jahr 1999.

Aus diesem Anlass bietet das lebendige Museum in der Innenstadt am Sonntag, dem 9. Oktober 2016, von 14.00 bis 20.00 Uhr ein buntes Programm für Familien und Besucher jeden Alters. Die Dauerausstellung zur Geschichte von Teilung und Einheit, Diktatur und Widerstand in der DDR und die aktuelle Wechselausstellung „Deutsche Mythen seit 1945“ sind von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

In dieser Zeit besteht auch letztmalig Gelegenheit zum Besuch der anschließend endenden Atelierausstellung „Zuhause ist ein fernes Land. Fotografien von Gundula Schulze-Eldowy“. Der Eintritt für alle Ausstellungen und Veranstaltungen ist frei.