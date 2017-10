Moritzbastei Leipzig: Abstimmung über Bands des Jahres 2017

Teilnahme via Online-Voting

Wie in jedem Jahr vergeben die Moritzbastei und die WERK2-Kulturfabrik die begehrten Auszeichnungen "DER GROSSE PREIS" für Leipziger MusikerInnen, Bands und Projekte. Mit dem Preis werden Leipziger Künstler geehrt, die im zurückliegenden Jahr besondere Aufmerksamkeit erregen konnten.



Die Auszeichnungen orientieren sich ganz bewusst nicht der kommerziellen Erfolg (auch wenn der kein Hinderungsgrund ist), sondern am kreativen Output. Die mit dem Preis verbundene Aufmerksamkeit soll vorrangig solchen Projekten und MusikerInnen gelten, die sich abseits des Erwartbaren bewegen oder künstlerische und kreative Herausforderungen annehmen.



Die vier zur Wahl stehenden Kandidaten für den Publikumspreis sind FAR OR NEAR, FLYNN, JODY COOPER und LAST CHAPTER. Sie präsentieren in ihrer musikalischen Vielfalt die facettenreiche Leipziger Musikszene treffend und in hoher Qualität wider.



Der Preis wird bereits seit 1991 unter wechselndem Namen verliehen. Unter den Ausgezeichneten findet sich das Who-is-who der Leipziger Musikszene der vergangenen Jahrzehnte. Die Preisverleihung wird durch die Stadt Leipzig gefördert.

Und hier geht's zur Abstimmung www.moritzbastei.de/bandvoting





Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger