Leipzigs Bands des Jahres 2017 stehen fest

Preisübergabe bei Gala am 19. Januar 2018 im Werk 2

Ermittelt wurden die Sieger durch eine Befragung von 162 Musikern, Produzenten, Journalisten, DJs, Bookern, Agenturen, Verlagen und Kennern der Leipziger Musikszene.

Auch in diesem Jahr wurde die Wahl durch die Moritzbastei und die WERK2 Kulturfabrik organisiert. Mit dem Preis werden Leipziger Künstler geehrt, die im zurückliegenden Jahr besondere Aufmerksamkeit erregen konnten.



Der Publikumspreis wurde durch ein Onlinevoting bestimmt, für das vier Leipziger Bands nominiert waren. Bei der Abstimmung haben rund 800 Teilnehmer ihre Stimme abgegeben.



Überreicht werden die Preise im Rahmen einer Gala am 19. Januar 2018 im WERK2 in Leipzig. Im Rahmen der Gala werden Preisträger und weitere Liveacts auf der Bühne stehen. Der Abend ist traditionell ein Branchen- und Szenetreffen der Leipziger Musiklandschaft.



Der Preis wird bereits seit 1991 unter wechselndem Namen verliehen. Unter den Ausgezeichneten findet sich das Who-is-who der Leipziger Musikszene der vergangenen Jahrzehnte. Die Preisverleihung wird durch die Stadt Leipzig gefördert.



Die Preisträger 2017 heißen, in alphabetischer Reihenfolge: ATLAS BIRD, TRETTMANN und WHITE WINE. Publikumspreisträger ist LAST CHAPTER.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger