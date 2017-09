8. Sparkassen - CrossDeLuxe am Markkleeberger See

Endspurt bis zum Start

Wieder einmal begeistert der 8. Sparkassen-CrossDeLuxe mit seinem einzigartigen Parcours rund 3.500 Läufer.

In diesem Jahr warten 29 spektakuläre Hindernisse, Unmengen an Schlamm, schwindelerregende Höhen und höllische Rutschen auf die Mutigen, die sich an den Start wagen. Nach nunmehr 9 oder 18 Kilometern erreichen die Finisher dreckig, nass und voller Adrenalin den Zielbereich des Sparkassen-CrossDeLuxe. Schlammiger Schauplatz für den legendärsten Lauf des Ostens ist der Markkleeberger See mit seiner einzigartigen Kulisse!

Wo sich einst riesige Bagger durch die Landschaft quälten, robben an drei Tagen, Kinder, Eltern und Tausende Matschfans durch die sanddornbewachsene Landschaft. In und um den Markkleeberger See warten künstliche und natürliche und besonders atemberaubende Hindernisse, die den Teilnehmern alles abverlangen werden.

Egal ob als Einzelkämpfer oder im Team, durchbeißen und Spaß haben, lautet die Devise. So wird aus einer traditionellen Laufveranstaltung DER ultimative Crosslauf.„In diesem Jahr haben uns die Fans regelrecht überrollt“, schwärmt Henrik Wahlstadt, Vereinsvorsitzender des Sportfreunde Neuseenland e.V.

„Schon Ende Mai mussten wir die Anmeldeportale schließen, da wir nur 1.500 Starter pro Tag auf die Strecken lassen können und wollen“. „Wer dennoch als einer von 3.000 Startern mitmatschen möchte, kann sich beim neuen schnelleStelle Firmen-CrossDeLuxe am 22. September anmelden, dort gibt es noch wenige Restplätze“, berichtet Wahlstadt.

Erstmalig können sich die Kleinsten von 6 -13 Jahren in den Schlamm stürzen, über wackelige Balken laufen und „todes“mutig rutschen. Beim neuen Family-CrossDeLuxe am 22. September kommen jetzt auch Kinder und Eltern auf Ihre Kosten. Der Tradition gemäß gibt es auch in diesem Jahr wieder eine stylische Finisher-Medaille, leckere Sternquell Bierbrause, erfrischende Getränke von Lichtenauer und einen tierischen Muskelkater der spätestens am nächsten Tag das Erlebnis „CrossDeLuxe“ in Erinnerung ruft.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger