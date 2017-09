20 Jahre K!DZ im Zoo Leipzig

Was einst als einmalige Veranstaltung angedacht war, hat sich zu einer echten Tradition entwickelt: Am kommenden Samstag, 9. September 2017, wird im Zoo Leipzig der 20. Geburtstag des K!DZ-Riesenkinderfestes zugunsten der Uni-Kinderklinik gefeiert und alle Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt in den Zoo.

Das große Kinderfest beginnt um 12 Uhr mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm. KiKa-Moderator Juri Tetzlaff begrüßt alle kleinen und großen Besucher und wird durch den Nachmittag führen. Um 13.10 Uhr und 15.15 Uhr lädt Volker Rosin alle Kids zum großen Mitmachkonzert ein.

Die leckere Geburtstagstorte wird um 15.50 Uhr angeschnitten und um 16.45 Uhr beginnt die Kinderdisko mit DJ Mrs Pepstein. Zahlreiche Aufführungen lokaler Vereine flankieren den unvergesslichen Nachmittag auf der Bühne im Konzertgarten.