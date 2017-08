„Leipzig meets Havanna“

Am 25. August 2017 findet im D21 Kunstraum ab 19 Uhr der Auftaktabend für ein geplantes Austauschprogramm zwischen Leipzig und Havanna statt.

In Kooperation mit der Ludwig Stiftung in Kuba will der D21 Kunstraum Leipzig e. V. ab 2018 unter Vorbehalt der Finanzierung ein Austauschprogramm zwischen Leipzig und Havanna auf den Weg bringen.