7. Sparkassen-HeideRadCup

Das Team wird am 10. September beim 110 km Rennen des Sparkassen-HeideRadCups an den Start gehen und natürlich komplett neu eingekleidet mit den extra dafür entwickelten Team-Trikots.

Alle Teammitglieder werden aber nicht nur am 10. September in das Rennen starten, sondern bereits am 12. August nach Dresden ins M4Energy Hauptquartier eingeladen. Von dort aus geht’s nach Torgau zum Startpunkt des HeideRadCups. Bei dieser Ausfahrt haben alle Teamkollegen die Chance sich kennen zu lernen und die neuen Trikots „einzufahren“. Das nächste Treffen folgt dann bereits zwei Wochen später, am 26. oder 27. zum offiziellen Streckentest.