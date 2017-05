10. Commerzbank Firmenlauf

Leipzig in Bewegung

Nur noch drei Wochen bis es wieder heißt: „Auf die Plätze, fertig, los!“ Zum runden Jubiläum des Commerzbank Firmenlaufs bescheren sich die Organisatoren selbst einen neuen Rekord: „Wir haben die 15.000 Teilnehmer noch nicht ganz erreicht, aber es sieht sehr gut aus“, freut sich Conrad Kebelmann von den Sportmachern. Bis zum Anmeldeschluss am 7. Juni will man die Marke aber sicher geknackt haben.



Einhergehend mit den Anmeldungen ist auch wieder der Kampf um den Titel der „sportlichsten Firma“ entbrannt, der dem Unternehmen mit den meisten Teilnehmern verliehen wird. Das Universitätsklinikum als Vorbild und Titelverteidiger ist in diesem Jahr wieder im Spitzenfeld zu finden. Mit mehr als 200 Teilnehmern sind ebenso die DHL Group, Porsche und BMW Leipzig, Kaufland, die Arbeiterwohlfahrt und die Deutsche Bahn aktuell gut im Rennen.



Auch in die Stadt selbst ist ordentlich Bewegung gekommen: Der Lauftreff der Stadt Leipzig findet regelmäßig zur Vorbereitung auf den Commerzbank Firmenlauf statt. Unterstützt werden die sportlichen Mitarbeiter der Stadtverwaltung dabei unter anderem vom Paratriathleten Martin Schulz, der beim letzten Lauftreff ein paar Insidertipps zur Vorbereitung auf den Lauf parat hatte.

Wer es der Stadt Leipzig gleichtun und ebenfalls mit seinen Kollegen aktiv werden möchte, kann sich noch bis zum 7. Juni unter www.leipzig-firmenlauf.de für den Commerzbank Firmenlauf anmelden.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger