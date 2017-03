Studien- und Berufsorientierung für Abiturienten und Realschüler

„Stuzubi – bald Student oder Azubi“ am 18. März 2017 in der Kongresshalle am Zoo

Die Karrieremesse Stuzubi – bald Student oder Azubi unterstützt bundesweit Schüler, die sich schon persönlich bei einer Hochschule oder einem Unternehmen ihrer Wahl vorstellen und alle, die sich in Ruhe über die Vielzahl an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren wollen:

Am Samstag, 18. März 2017, findet die Stuzubi zum fünften Mal in Leipzig statt und ist von 10 bis 16 Uhr in der Kongresshalle am Zoo zu Gast. Dort nehmen sich Vertreter von Hochschulen, internationalen Konzernen, regionalen Unternehmen und Institutionen viel Zeit für Schülerfragen.

Der Eintritt ist für alle frei.

Durch das breite Studien- und Ausbildungsangebot auf der Stuzubi werden sowohl Abiturienten als auch Realschüler angesprochen, die ihren Weg nach dem Schulabschluss suchen.

Die Stuzubi-Messe in Leipzig wird unterstützt von hochkarätigen Schirmherren wie der Sächsischen Staatsministerin für Kultus, Brunhild Kurth, dem Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Burkhard Jung und der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Johanna Wanka.

Direkte Gespräche mit Unternehmen und Hochschulen

Auf der Stuzubi knüpfen die Besucher im persönlichen Beratungsgespräch Kontakte mit kompetentem Fachpersonal, auf das sie sich bei späteren Bewerbungen beziehen können. Außerdem stehen Azubis und Studenten den Besuchern Rede und Antwort und geben erste Einblicke in das Arbeits- oder Studentenleben.

Aus vielen unterschiedlichen Branchen sind Aussteller vertreten: Unternehmen wie die Stadt Leipzig, die Agentur für Arbeit, Sachsenmetall, die Sparkasse Leipzig und die Siemens AG freuen sich auf die Schulabgänger! Weitere Publikumsmagnete sind sicher wieder das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei.



Stark vertreten ist auch die Hochschulszene: Es stellen unter anderem die Universität Leipzig, die HTWK Leipzig, die Duale Hochschule Gera-Eisenach, die Fachhochschule Dresden sowie die Westsächsische Hochschule Zwickau ihre Angebote vor. Mehr Infos über alle Aussteller der Stuzubi gibt es online unter www.stuzubi.de/leipzig.

Stuzubi-Magazin mit Messe-Special, Vorträge und Infos zum Auslandsaufenthalt

Bei der Orientierung auf der Leipziger Karrieremesse am 18. März 2017 hilft das Stuzubi-Magazin inklusive Messe-Special mit Ausstellerübersicht und Ratgeberteil. Jeder Besucher erhält es bereits am Eingang kostenlos.

Parallel zur Karrieremesse läuft ein ganztägiges Vortragsprogramm (freier Eintritt) mit hilfreichen Tipps, etwa zum Thema „Ausbildung oder Studium: Wie finde ich meinen Weg und bewerbe mich dann richtig?“. In 20-minütigen Vorträgen informieren Experten kompakt über Trends, Perspektiven und neue Ausbildungs- und Studienangebote im In- und Ausland. AIFS Education Travel stellt beispielsweise ihr Angebot für Auslandsaufenthalte vor, die man schon ab 17 Jahren nutzen kann.

Einen besonderen Service bieten die Kooperationspartner der Stuzubi Leipzig: Die KAUSA Servicestelle Leipzig informiert Schüler mit Migrationshintergrund, welche speziellen Möglichkeiten sie auf dem Weg in Ausbildung und Studium haben, die Karriereexperten von bewerbungstraining.de unterstützen Schüler, Azubis und Studenten beim Berufseinstieg und am Stand von Eurodesk haben Besucher die Chance, wertvolle Tipps für ihren Auslandsaufenthalt zu erhalten.

Stuzubi-Gewinnspiel: tolle Sachpreise

Nach dem Messerundgang können alle Schüler am großen Stuzubi-Gewinnspiel teilnehmen. Es winken attraktive Preise, wie beispielsweise eine 14-tägige Sprachreise.

Weitere Infos gibt es unter www.stuzubi.de/leipzig und auf den Stuzubi-Kanälen.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger