HHL-Master-Infotag am 7. April 2017

Am Freitag, dem 7. April 2017, öffnet die HHL ab 9 Uhr wieder ihre Türen zum Master-Infotag. Die ganztägige Informationsveranstaltung bietet Interessierten einen umfassenden Einblick in die unterschiedlichen Studienprogramme sowie die anspruchsvollen Lehrinhalte der HHL.

Neben Präsentationen der Programme können die Gäste am 7. April 2017 an den offenen Vorlesungen für das Vollzeit- wie aber auch das berufsbegleitende Masterprogramm an der HHL teilnehmen. Für Teilzeit-Interessenten werden zusätzlich die Vorlesungen am Samstag, den 8. April geöffnet.

Bei der MBA-Vorlesung geht es u.a. thematisch um Finanzmanagement wohingegen die offene Vorlesung im M.Sc.-Programm die Gebiete Strategie und Entrepreneurship behandelt. Während des Master-Infotags können die Interessenten auch das neue Gründerzentrum SpinLab – The HHL Accelerator auf dem Gelände der Leipziger Baumwollspinnerei erleben sowie eine Campus-Tour besuchen und mit Studierenden über ihre persönlichen Erfahrungen an Deutschlands traditionsreichster BWL-Uni sprechen.