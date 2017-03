Entrepreneurship-Konferenz der HHL

Mutiges Unternehmertum im Fokus

Unter dem Motto „Unleash Your Inner Entrepreneur“ – Für mehr Mut zu Unternehmertum haben auch dieses Jahr Entrepreneurship-begeisterte Studierende der deutschlandweit besten Gründerhochschule HHL Leipzig Graduate School of Management eine zweitägige Konferenz auf die Beine gestellt.

Während der englischsprachigen Accelerate@HHL-Konferenz vom 21. bis 22. April 2017 haben rund 200 internationale Studierende die Möglichkeit, mit Gründern, Investoren und Unternehmen ins Gespräch zu kommen und sich gemeinsam über die Trends im Bereich Unternehmensgründung und Innovationsmanagement auszutauschen.

Die Veranstaltung, die unter der Schirmherrschaft von Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP, steht, wird geprägt duch ein abwechslungsreiches Fach- und Rahmen-Program, hochkarätige Experten und eine entspannte Startup-Atmosphäre.Als Redner der Entrepreneurship-Konferenz werden neben den Keynote-Speakern Lukasz Gadowksi (Serial-Entrepreneur und Investor), Christopher Muhr (Co-founder AUTO1Group), Lorenz Jüngling (COO N26) und Christoph Sollich (The Pitch Doctor) weitere renomierte Vertreter aus Wirtschaft und Forschung vertreten sein.

So konnten u.a. Julia Derndinger (die Gründertrainerin), Annemarie Heyl (Co-founder Kale&Me) Prof. Dr. Sven Ripsas (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin) sowie Stefan Kimmel (Partner bei KPMG Law und Verantwortlicher für Venture Capital, Private Equity, M&A und Joint Ventures) für die Teilnahme gewonnen werden.

Die Startup-Szene ist repräsentiert durch erfolgreiche Serien-Unternehmer wie Stephan Heller (Gründer FinCompare), Andrew Shaw (startup in stealth mode) und Pia Poppenreiter (Gründerin Ohlala) sowie Vertretern von renommierten, europäischen Venture-Kapitalgebern. Dazu zählen Benedikt Ernst (Managing Director Media-Saturn SPACELAB – Tech Accelerator), Philipp Hartmann (Founding Partner Rheinghau Founders), Carl-Luis Rieger (Investment Analyst Kompass Digital), Niklas Walinski (Investment Analysts STS Ventures) und Milda Jasaite (Investment Analyst Earlybird Venture Capital).

Studenten haben zusätzlich die Möglichkeit, an Workshops teilzunehmen und die Karrieremesse zu besuchen, auf der sich Unternehmen wie Bertelsmann, zeb, trivago, KPMG, Rheingau Founders sowie Porsche präsentieren werden.

VC Speed Dating und Elevator Pitch Contest

Wer zudem am Samstag, dem 22. April 2017, mit seiner Geschäftsidee auf der Accelerate@HHL-Konferenz 2017 punkten möchte, kann gleich doppelt profitieren. Startups können sich unter accelerateconference.hhl.de für das VC Speed Dating und den Elevator Pitch Contest bewerben. Das VC Speed Dating ermöglicht es jungen Unternehmen, in fünf Minuten die Investoren von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen und sich somit potentielle Finanzierungsgelder zu sichern. Der Elevator Pitch Contest ist mit einem Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro dotiert.

Startups präsentieren innerhalb von 90 Sekunden ihre Geschäftsidee. Die interaktive Abstimmung über den besten Pitch nimmt eine hochkarätige Jury gemeinsam mit dem Publikum der von HHL-Studenten organisierten Entrepreneurship-Konferenz vor.

Großzügig unterstützt werden die an Startups adressierten Programmpunkte vom Media-Saturn SPACELAB – Tech Accelerator. Benedikt Ernst, HHL-Alumnus und Managin Director des SPACELAB, freut sich auf die Interaktion mit den Unternehmerinnen und Unternehmer während der zwei Konferenztage.

Teil der Accelerate@HHL-Konferenz 2017 ist auch die englischsprachige 7. Leipzig Entrepreneurship Lecture. In diesem Jahr werden Prof. Dr. Ripsas (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin), Prof. Dr. Stubner und Jun.-Prof. Dr. Velamuri (jeweils HHL) ihre Erfahrungen aus der Entrepreneurship-Szene teilen und die Gründer-Thematik ebenfalls von der akademischen Seite beleuchten. Moderieren wird die 7. Leipzig Entrepreneurship Lecture HHL-Rektor Prof. Dr. Pinkwart.

Die Konferenz Accelerate@HHL 2017 findet von Freitag, 21. April, bis Samstag, 22. April 2017, auf dem Campus der HHL Leipzig Graduate School of Management statt. Informationen und Anmeldung: www. hhl.de/accelerateconference

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger