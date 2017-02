Tag der Kinderhospizarbeit im Kinderhospiz Bärenherz

Der bundesweite Tag der Kinderhospizarbeit macht jeweils am 10. Februar auf die Situation lebensverkürzend erkrankter Kinder und deren Familien aufmerksam. Anlässlich dieses Gedenktages findet am Samstag, dem 11. Februar 2017, von 11 bis 16 Uhr im Kinderhospiz Bärenherz, Kees’scher Park 3, Markkleeberg ein Flohmarkt statt.

Der bundesweite Gedenktag macht seit 2006 auf die Situation lebensverkürzend erkrankter Kinder und deren Familien aufmerksam. Nach neuesten Zahlen gibt es 40.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland, die so schwer krank sind, dass sie nicht erwachsen werden. Ziel des Gedenkens ist es, auf die Inhalte der Kinderhospizarbeit und ihre Angebote aufmerksam zu machen, Menschen für ehrenamtliches Engagement zu gewinnen, ideelle und finanzielle Unterstützer zu finden und das Thema "Sterben und Tod von Kindern" zu enttabuisieren.

Aber auch betroffene Familien, Initiativen sowie ambulante und stationäre Kinderhospize weisen die Bevölkerung am 10. Februar auf die Kinderhospizarbeit in Deutschland hin. So wird es eine bundesweite Aktion geben, an der sich alle 14 Kinderhospize in Deutschland beteiligen werden: Als Zeichen der Verbundenheit werden die Menschen dazu aufgerufen, grüne Bänder der Solidarität etwa an Fenstern, Autoantennen oder Bäumen zu befestigen.