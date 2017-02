Die Liebe bei Mozart: unschuldig, unerfüllt, und unerwidert

Mozart-Wochenende vom 10. bis 12. Februar an der Oper Leipzig

Die Oper Leipzig widmet vom 10. bis 12. Februar W. A. Mozart mit der Aufführung drei seiner bekanntesten Opern ein ganzes Wochenende. Quer durch alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten ist er bis heute die absolute Nummer 1 im Ranking der klassischen Komponisten.

Seine Opern erzählen mit der Tongewalt der Wiener Klassik von der Sehnsucht des Liebenden nach der Geliebten, wie sie Belmonte nach seiner Konstanze im Singspiel „Entführung aus dem Serail“ am Freitag, 10. Februar verspürt.

Sie erzählen von der Verletzung der Gattin, die die Liebe ihres Gatten an eine Jüngere verliert, wie sie die Gräfin in „Le nozze di Figaro“ am Samstag, 11. Februar umtreibt, oder von der ersten Liebe, die Tamino und Pamina am Sonntag, 12. Februar erleben.

Karten (15 € – 73 €) gibt es an der Kasse im Opernhaus, unter Tel: 0341 – 12 61 261 (Mo – Sa 10.00 – 19.00 Uhr ), per E-Mail: service@oper-leipzig.de oder im Internet unter www.oper-leipzig.de.

Termine: 10. Februar, 19: 30 Uhr „Die Entführung aus dem Serail“

11. Februar, 18 Uhr „Le nozze di Figaro“

12. Februar, 18 Uhr „Die Zauberflöte“

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger