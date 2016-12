Silvester-Feuerwerk ist Schockerlebnis für Tiere

NABU Leipzig bittet um Rücksichtnahme: Müll und Lärm vermeiden

Der Naturschutzbund NABU Leipzig bittet darum, beim Silvesterfeuerwerk Rücksicht zu nehmen auf Mitmenschen, aber auch Natur und Umwelt.

Bei Tieren löst die ungewohnte Knallerei Panik aus. Deshalb bittet der NABU Leipzig darum, auf Silvesterfeuerwerk in allen Schutzgebieten sowie auf Grünflächen und in Gartenanlagen zu verzichten. Es gibt in der großen Stadt genügend betonierte und asphaltierte, baumfreie Plätze – das letzte bisschen Grün sollte als Rückzugsgebiet der Tierwelt respektiert und nicht zur Partymeile gemacht werden.

Außerdem sollten sich alle bemühen, Grünflächen und Gewässer nicht in Abfallplätze zu verwandeln. Wenn auf allen Grünflächen geböllert wird, können beispielsweise Vögel nur in die Höhe flüchten. Dadurch verlieren sie viel Energie. Sie finden keinen Schlafplatz und fliegen bis zur Erschöpfung umher. Für viele Vögel, aber auch andere Tiere hat der Silvesterspaß der Menschen schlimme Folgen.

Im Rosental sowie im Clara-Zetkin- und im Johannapark gibt es im Winter große Schlafgemeinschaften von Vögeln. Neujahr werden dort leider jedes Jahr tote und verletzte Tiere gefunden – Opfer menschlicher Rücksichtslosigkeit.

Um auf das Problem hinzuweisen und die Menschen zu informieren, hat der NABU auch in diesem Jahr wieder in verschiedenen Parkanlagen Hinweisschilder aufgehängt, erstmals auch an einigen Verkaufsstellen für Silvesterfeuerwerk.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger