15. Schülerwettbewerb der Stiftung König-Albert-Gymnasium Leipzig

Zum 15-jährigen Jubiläum des von ihr ausgelobten Schülerwettbewerbes verlieh die Stiftung König-Albert-Gymnasium Leipzig im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 17. Juni 2017 im Musiksalon des Mendelssohn-Hauses in Leipzig wieder ihre Auszeichnungen für herausragende schulische Leistungen im Sinne einer christlich-humanistischen gymnasialen Schulbildung.

In das Zentrum seiner Festrede stellte Martin Walter, der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der Stiftung König-Albert-Gymnasium Leipzig, vor allem die Erinnerung an die gemeinsame Traditionslinie des „alten“ und des „neuen“ König-Albert-Gymnasiums Leipzig und hob die jeweilige Bedeutung der beiden Gymnasien für die Stadt Leipzig hervor. Dabei stellte er auch die Arbeit der Stiftung und deren Wirken zur Förderung einer christlich-humanistischen gymnasialen Bildung in und um die Stadt Leipzig vor.

Im Rahmen der anschließenden Auswertung des Wettbewerbs stellte Hartmut Krüger, Vorsitzender des Vorstands der Stiftung König-Albert-Gymnasium Leipzig, die der Jury vorgelegten Schülerarbeiten vor, die auch in diesem Jahr wieder eine große thematische Vielfalt zeigten. So wurden so unterschiedliche Themenfelder wie die Stressbelastung von Gymnasiasten, die Pressesprache, das interkulturelle Zusammenleben, die Kultur- und Rechtstraditionen eines afrikanischen Naturvolkes oder die Zwangsarbeit in der Zeit des Nationalsozialismus von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet.