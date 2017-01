Neues Computerspiel in 48 Stunden: „Global Game Jam“

Vom 20. bis zum 22. Januar 2016 findet an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) zum sechsten Mal der „Leipzig Game Jam“ statt. Allein oder im Team entwickeln Programmierer, Grafiker, Designer und Musiker in nur 48 Stunden ein komplett neues Computerspiel.

Der Leipzig Game Jam 2017 ist Teil des Global Game Jams, der an mehr als 600 Standorten in 93 Ländern gleichzeitig stattfindet. Zu einem vorgegebenen Thema, das erst kurzfristig, nämlich am Nachmittag des 20. Januar bekanntgegeben wird, müssen die Teilnehmer ein funktionstüchtiges Spiel entwickeln.

Die Ergebnisse werden am Sonntagabend in großer Runde präsentiert. Im Vorjahr waren innerhalb eines Wochenendes weltweit 6866 neue Spiele entstanden. Diese stehen auf der Homepage des Global Game Jam zum Spielen zur Verfügung. (http://globalgamejam.org).