World Usability Day 2017: HTWK Leipzig erstmals mit Ausrichter

Benutzerfreundlichkeit und Inklusion

„Usability“ steht am Donnerstag, dem 9. November 2017 Mittelpunkt des World Usability Day 2017 - erstmals auch an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig). Usability wird umgangssprachlich häufig mit „Benutzerfreundlichkeit“ übersetzt, auch wenn die offizielle Übersetzung „Gebrauchstauglichkeit“ lautet.

Ab 9 Uhr finden im Gutenberg-Bau zahlreiche Vorträge und Workshops rund um das Thema Bedienbarkeit digitaler Produkte statt. Das diesjährige Motto lautet „Inclusion through User Experience“ (Gleichberechtigte Teilhabe für alle durch nutzergerechte Gestaltung). Organisiert wird dieser Aktionstag in Kooperation mit der Deutschen Zentralbücherei für Blinde (DZB) und der Firma IT Sonix aus Leipzig.

Interessierte können sich auf spannende Vorträge freuen: Zwei parallel stattfindende Vortragsreihen Inklusion durch User Experience und Usability Engineering: Chancen & Entwicklung bieten ein breites Spektrum an Themen von Barrierefreiheit über Usability von Apps bis hin zu Usability für den Online-Handel.

Als Hauptredner konnte Jan Eric Hellbusch, Autor der Standardwerke „Barrierefreies Webdesign“ sowie „Barrierefreiheit verstehen und umsetzen“, gewonnen werden. Ein ebenfalls im Rahmen der Tagung angebotener Workshop der Firma eResult zum Thema „Design Thinking“ war bereits zwölf Stunden nach Anmeldebeginn ausgebucht.

„Wir freuen uns sehr, mit dieser Tagung erstmals wieder einen World Usability Day in Ostdeutschland anbieten zu können“, sagt Prof. Dr. Ulrich Nikolaus als Mitorganisator seitens der HTWK Leipzig. „Usability ist ein fester Bestandteil unserer Ausbildung – sowohl in der Informatik als auch an der Fakultät Medien. Wir freuen uns daher, mit dieser Veranstaltung einen Beitrag dazu zu leisten, gute Bedienbarkeit auch über die reine Lehre hinaus stärker in den Fokus zu rücken.“

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger