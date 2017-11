Leipziger Agenda-Preis: Ausschreibung läuft bis 24. November

Zeichen setzen – Spuren hinterlassen

In der Kategorie „Zeichen setzen – Spuren hinterlassen“ werden Vereine, Initiativen oder Unternehmen ausgezeichnet, die sich seit mehreren Jahren in besonderer Weise für die nachhaltige Entwicklung in der Stadt Leipzig engagieren und dabei erlebbare Wirkungen erreicht haben.

Organisationen, denen es besonders gut gelungen ist, freiwilliges Engagement von Bürgerinnen und Bürgern anzuregen, zu unterstützen und zu integrieren, werden in der Kategorie „Engagiert in Leipzig“ ausgezeichnet.

Mit einem Projektfonds können neue Projekte von Initiativen und Vereinen unkompliziert eine Starthilfe in Höhe von 500 Euro erhalten, wenn sie eine interessante Idee beschreiben.

Quer zu den drei genannten Kategorien wird auch noch ein Jugendpreis vergeben. Wenn die wesentlichen Aktivitäten im beschriebenen Projekt von Jugendlichen von 14 bis 26 Jahren durchgeführt werden, kann dies bei der Antragstellung vermerkt werden. Der Jugendpreis wird aus den besten Vorschlägen von Jugendlichen aus allen drei Kategorien ausgewählt.

Der Agenda-Preis wird durch die Sparkasse Leipzig, die LVV – Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, die WEV – Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH, die VNG - Stiftung und die Stiftung „Bürger für Leipzig“ mit Unterstützung durch die Stadt Leipzig ausgelobt.

Es steht quer über alle Kategorien ein Preisgeld von 19.000 Euro zur Verfügung. Bis zumkönnen Anträge für den Leipziger Agenda-Preis gestellt werden.