Höfe am Brühl Leipzig: Weihnachtscountdown startet

Tolle Aktionen rund um das Fest der Familie

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen kälter und die Vorfreude auf Weihnachten größer: Das Fest der Liebe rückt mit großen Schritten näher. Das merken die Leipziger auch in den Höfen am Brühl.

In der attraktiven Einkaufsdestination wird die weihnachtliche Shoppingtour zu einem besinnlichen Ausflug: Von einer großen Weihnachts-Selfie-Box bis zum Einpackservice wurde an alles gedacht. Und auch die kleinsten Gäste können sich freuen, denn der Weihnachtsmann hat seinen Besuch schon angekündigt. Damit die alljährliche Geschenkesuche nicht zu einem anstrengenden Wettlauf gegen die Zeit wird, bieten die Höfe am Brühl mit verlängerten Öffnungszeiten in der Adventszeit freitags und samstags (bis 21 Uhr) und zwei verkaufsoffenen Adventssonntagen (03.12. & 17.12.17) die Chance zum entspannten Einkauf.



Tolle Aktionen für Groß und Klein



Besonders für Kinder ist die Weihnachtszeit eine aufregende Zeit voller Vorfreude. Und dazu gibt es allen Grund: An den Adventswochenenden stattet der Weihnachtmann von 12 bis 18 Uhr den Höfen am Brühl einen Besuch ab. Und auch am Nikolaustag, dem 06. Dezember, lohnt sich ein Besuch in dem Shoppingcenter: Alle Kinder, die ihre Stiefel ordentlich geputzt haben, erwartet eine besondere Überraschung. Der Nikolaus kommt zu Besuch, um mit den Kindern Fotos zu machen und kleine Geschenke zu verteilen.



Doch auch die Großen gehen nicht leer aus und können sich auf vielseitige Aktionen in der Vorweihnachtszeit freuen. Gäste können sich individuelle Lebkuchen gestalten (13.12.), leckere gebrannte Mandeln genießen (11.-23.12., immer ab 12 Uhr) oder den Shoppingtag mit einem Glühwein an der Sektbar (freitags und samstags, 14:00-21:00 Uhr, verkaufsoffene Sonntage, 13:00-18:00 Uhr) ausklingen lassen.

Damit auch die Nägel im weihnachtlichen Glanz erstrahlen, können Gäste an den verkaufsoffenen Sonntagen mit einem Nagellack-Laser ganz individuelle Nagellack-Fläschchen gestalten – ein tolles und persönliches Weihnachtsgeschenk. Für Treuekunden sind diese Services kostenlos. Ein weiteres Highlight bieten die Höfe am Brühl vom 13. bis zum 23. Dezember: Die große Selfie-Box im Obergeschoss sorgt mit weihnachtlichen Motiven für eine spaßige Abwechslung beim Einkaufen.



Die schönsten Weihnachtsgeschenke sind selbst gemacht



Über selbst gemachte Geschenke freut sich jeder. In den Höfen am Brühl können Geschenke deshalb nicht nur gekauft, sondern am Höfe-Donnerstag auch selbst gebastelt werden. In Zusammenarbeit mit „Das Creative Hobby“ lädt das Shoppingcenter zum fröhlichen Weihnachtsbasteln ein. Wer an diesen vier Donnerstagen keine Zeit zum Basteln hat, kann sich über einen Zusatztermin am 16. Dezember freuen. Um die selbst gefertigten Kreativstücke oder gekauften Geschenke an Weihnachten zu überreichen, müssen sie natürlich ansprechend verpackt werden. Die Profis vom Geschenkeeinpackservice übernehmen diese Aufgabe gerne (30.11.-03.12., 07.12.-09.12., 13.12.-23.12.).



Weihnachten ist auch Zeit der Nächstenliebe



Wer nicht nur die eigenen Lieben an Weihnachten beschenken, sondern auch noch Gutes tun möchte, kann sich am 09. Dezember an der Aktion „Baum der Herzenswünsche“ beteiligen. Wie bereits im letzten Jahr bringt der Lionsclub Leipzig Kindern aus verschiedenen Leipziger Einrichtungen Weihnachtsfreude und erfüllt Herzenswünsche für einen guten Zweck. Jeder kann sich beteiligen und den Kindern Geschenke kaufen. Die Wünsche der Kinder hängen am Weihnachtsbaum in den Höfen am Brühl.





Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger