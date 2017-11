Die Wunderfinder: Neuer Wunderort für Leipziger Kinder aus schwierigen Verhältnissen

Benefizkonzert der Bundeswehr

Im Rahmen des Bildungsprojektes der Stiftung Bürger für Leipzig entdecken Grundschulkinder als „Wunderfinder“ spannende Orte in der Stadt. Während sie im Museum, bei der Feuerwehr oder beim Bäcker hinter die Kulissen schauen dürfen und erfahren, was dort geschieht und getan wird, lernen die Kinder mit schwierigen Startbedingungen ganz nebenbei auch etwas über sich selbst und ihre eigenen Stärken.

„Gerade Musik kann dabei ein wichtiger Schlüssel sein, weil sie unmittelbar berührt“, so Projektleiterin Trendela Braun. Umso mehr freut sie sich, dass das Gewandhaus als neuer Projektpartner für die „Wunderfinder“ die Pforten öffnet und die Kinder dabei z.B. auch mit Musikern des Hauses zusammentreffen werden.

Das Gewandhaus ist in diesem Jahr aber nicht nur ein neuer Wunderort für die Wunderfinder: In langjähriger Tradition findet bereits zum 19. Mal das Benefizkonzert der Bundeswehr dort statt. In diesem Jahr geht der Erlös an „Die Wunderfinder“ sowie die Kindervereinigung Leipzig. Unter Leitung von Oberstleutnant Burkard Zenglein spielt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt traditionelle Militärmusik bis zu klassisch arrangierten Hits aus den aktuellen Charts.

Wer sich von sinfonischer Blasmusik mitreißen lassen und zugleich Kinder unserer Stadt unterstützen möchte, kann dies mit dem Erwerb einer Eintrittskarte für das Benefizkonzert am 7. November 2017 im Gewandhaus tun.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger