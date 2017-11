14. Mitteldeutsches Kurzfilmfestival KURZSUECHTIG: Nachspieltour

Im November und Dezember 2017 heißt es nochmals "Vorhang auf" für die Gewinnerfilme des diesjährigen Festivals KURZSUECHTIG - dem Mitteldeutschen Kurzfilmfestival aus Leipzig.

Die Nachspieltour tourt dabei durch die drei Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt & Thüringen, in denen in ausgewählten Kinos das Best Of KURZSUECHTIG 2017 mit allen Gewinnerfilmen präsentiert wird. Im Anschluss gibt es jeweils ein Filmemachergespräch mit einem der Gewinner.Das Programm bietet dabei spannungsreiche und innovative Kurzfilme aus den Bereichen Animation, Dok, Fiktion und Experimentalfilm.

Die Tour macht am 21. Dezember, 21:45 Uhr, im Luru Kino in Leipzig Station. KURZSUECHTIG widmet sich ganz bewusst dem regionalen Filmgeschehen. Jungen Filmemacher_innen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird im Rahmen des Festivals die Gelegenheit gegeben, ihre Arbeiten einem breiten Publikum vorzustellen. Mit der KURZSUECHTIG Nachspieltour ermöglicht das Festival eine Verbreitung und Öffentlichkeit der Filme auch über die Grenzen Leipzigs hinaus in den gesamten Mitteldeutschen Raum.Die Wahrnehmung der regionalen Filmemacher soll mit der Nachspieltour erhöht werden und den Filmemachern die Chance bieten, sich in ihrer direkten Heimat zu präsentieren.

FILMPROGRAMM

Animation

Publikumspreis: „CHILD“ von Iring Freytag, Viktor Stickel, Linus Stetter, Dauer: 09:12 min Ein Kind muss seine Hütte verlassen, um Holz für das erloschene Feuer zu beschaffen. Die Suche nach geeignetem Holz wird zur Lebensaufgabe.

Jurypreis: „PINK CUTS PINK“ von Alma W. Bär, Dauer: 01:53 min Ein Mädchen hängt fest in einem Loop bedrückender Glattgekämmtheit bis ihre angestaute Wut sie aus der Passivität ausbrechen lässt. Doch wohin? Ein Ausbruch führt zum nächsten, sie durchläuft verschiedene Stadien ihrer selbst. Wird sie es in die Freiheit schaffen? Zeichentrick trifft auf Knetanimation trifft auf Film.

Nachwuchspreis des Filmverband Sachsen: „WIDER DAS VERGESSEN“ von Carsten Lerch, Dauer: 10:28 min “Wider Das Vergessen” ist ein animierter Dokumentarfilm über das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar.

Dok

Publikumspreis: „ÜBERDRUCK“ von Sebastian Binder, Dauer: 12:52 min Ein jeder kennt ihn, ein jeder hat ihn. Kein Druck im Kessel heißt Stillstand. Dennoch scheint er stets zu groß. Druck ist nicht greifbar, Druck ist meist unsichtbar. Doch ist er erst hoch genug, lastet er spürbar. “ÜBER DRUCK“ forscht filmisch nach den Umgangsformen im Alltag. Zeigt Wahres, zeigt Persönliches, zeigt Überraschendes.

Jurypreis: "IIMBISS“ von Christoph Eder & Jonas Eisenschmidt, Dauer: 13:11 min Die Dokumentation erzählt von einer griechischen Familie, die auf der Insel Lesvos einen florierenden Kiosk betreibt – Ihre einzigen Kunden: Gerade angekommene Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten des mittleren Osten.

Fiktion

Publikumspreis: „OBST UND GEMÜSE“ von Duc Ngo Ngoc, Dauer: 30:00 min OBST & GEMÜSE erzählt von der ungewöhnlichen Freundschaft von Herrn Nguyễn und Harry Bauer.

Jurypreis: „STELL DICH TOT“ von William Laboury, Dauer: 08:40 min Tom, 16, ist das Lieblingsopfer von Evan, einem Jungen der Waffen bastelt. Seit Tom zur Zielscheibe beim Kartoffelkanonen-Test wurde, meidet er die Gegend um Evans Haus. Doch dieser hat nicht vor jetzt aufzuhören.

Experimental

Publikumspreis & Jurypreis: „KALTES TAL“ von Florian Fischer & Johannes Krell, Dauer: 14:00 min

