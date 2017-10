Strauss-Wochenende an der Oper Leipzig

Die Oper Leipzig widmet dem umfangreichen Schaffen des Komponisten Richard Strauss am 14. und 15. Oktober 2017 erneut ein Themenwochenende. Neben einer Aufführung von »Salome« und der berührenden Ballade »Enoch Arden« steht die Masterclass von Sängerlegende Brigitte Fassbaender im Mittelpunkt.

Den Auftakt bildet am Samstag, 14. Oktober, 11 Uhr Strauss’ Melodram »Enoch Arden«. Kammersänger

Generalmusikdirektor Ulf Schirmer am Klavier begleitet. Die Ballade »Enoch Arden« aus der Feder des britischen Dichters Alfred Tennyson wurde von Richard Strauss mit höchst virtuoser Musik unterlegt.

Sie erzählt die Geschichte eines Familienvaters, der Schiffbruch erleidet und auf einer einsamen Insel strandet. Der Totgeglaubte kehrt erst nach zehn Jahren zu seiner Familie zurück. Doch in der Zwischenzeit hat sich einiges verändert.

Am Samstagabend um 19 Uhr steht dann Strauss’ weltberühmte Oper »Salome«, die zum Ende der letzten

Spielzeit ihre umjubelte Premiere in Leipzig feierte, wieder auf dem Programm. Mit exotisch-sinnlichen

Aufgewachsen am dekadenten Hof von Herodes und Herodias, ist sie fasziniert vom asketischen Propheten Jochanaan – und gewinnt mit ihren Reizen am Ende doch nur dessen abgeschlagenen Kopf.

Mit Manuela Uhl übernimmt eine der gefragtesten Strauss-Interpretinnen die Titelpartie. Den Höhepunkt und Abschluss des Wochenendes bildet am Sonntag um 11 Uhr die Masterclass mit Brigitte Fassbaender. Die Mezzosopranistin und Bayrische Kammersängerin sang an den führenden Opernhäusern der Welt alle großen Partien ihres Fachs. Seit ihrem Rückzug aus dem aktiven Sängerleben ist sie eine gefragte Gesangslehrerin und Regisseurin. Bis 2017 leitete sie das Richard-Strauss-Festival Garmisch-Partenkirchen.

Regelmäßig gibt Fassbaender ihre Erfahrungen an junge Sängerinnen und Sänger weiter. In der Masterclass probt die Ausnahmekünstlerin öffentlich mit ausgewählten Ensemblemitgliedern der Oper Leipzig – Sopranistin Magdalena Hinterdobler, Mezzosopran Sandra Maxheimer und Tenor Patrick Vogel – an ihren Partien.