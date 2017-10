Stadtradeln 2017

Leipzig ist die fahrradaktivste Stadt Deutschlands

Leipzig hat beim diesjährigen Stadtradeln eine neue Bestmarke erreicht. Mehr als 8.000 Radlerinnen und Radler legten in den letzten drei Wochen auf ihren täglichen Wegen mehr als 1,35 Millionen Kilometer mit dem Fahrrad zurück.

Damit wäre man zweimal zum Mond und zurück gekommen. Leipzig ist mit diesem Ergebnis die fahrradaktivste Stadt im bundesweiten Städtewettbewerb.

„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vermieden zusätzlich rund 200 Tonnen Kohlendioxid und leisteten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, hebt Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal hervor. „Kein anderes Verkehrsmittel ist dabei so flexibel, leise und klimaschonend für eine lebenswerte Stadt. Die große und wachsende Unterstützung der Leipzigerinnen und Leipziger ist ein klares Signal, Leipzig als Fahrradhauptstadt zu etablieren.“

Nico Singer, Geschäftsführer des Ökolöwen, betont: „Nicht nur die Ergebnisse des Stadtradeln belegen: Leipzig erlebt einen echten Fahrradboom. Das sehen wir auch täglich auf Leipzigs Straßen. Was jetzt noch fehlt, ist eine sichere Infrastruktur, die diesem Fahrradboom in Leipzig gerecht wird.“

Für das tolle Ergebnis möchten sich die Organisatoren ganz herzlich bei allen Radfahrerinnen und Radfahrern in Leipzig bedanken. Aus diesem Anlass findet am Donnerstag, den 12. Oktober, die Abschlussveranstaltung des Stadtradeln 2017 statt.

Ab 19 Uhr laden die Stadt Leipzig und der Ökolöwe – Umweltbund Leipzig e.V. zur Preisverleihung in die Alte Handelsbörse ein. Im festlichen Rahmen werden die besten Mannschaften des diesjährigen Wettbewerbs ermittelt und ausgezeichnet. Außerdem werden unter den besten 50 Teams mit den meisten gefahrenen Kilometern viermal 250 Euro verlost.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger