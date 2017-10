Schauspielkunst zum Kinokartenpreis im Cineplex Leipzig

Zum Reformationsjubiläum: ICH, JUDAS

Über 100.000 begeisterte Besucher sahen bereits Ben Beckers Soloperformance ICH, JUDAS, mit der er in den größten Domen und Kirchen Deutschlands auftrat. Zum Reformations-jubiläum kommt nun der Film zum Stück in die deutschen Kinos. Cineplex Leipzig zeigt die spektakuläre Aufführung am Reformationstag 31.10. 11:00 und 17:00 Uhr.

Der Film verbindet die Einzigartigkeit eines Live-Auftritts mit den Möglichkeiten des Kinos mit Nahaufnahmen und perfektem Ton und stellt dabei die Genialität des Schauspielers Ben Becker in den Vordergrund.

Becker im Interview über die Verteidigungsrede des größten Verräters der Geschichte: "Judas ist eine neue Dimension. Er ist mehr als eine Rolle, eine Film- oder Theaterfigur: Judas ist eine Kampfzone, ein Schlacht- und Kraftfeld, aufgeladen mit der Verachtung und Feindseligkeit der Jahrtausende, einem mörderischen Hass, wie die Zeit immer wieder zeigt."

ICH, JUDAS ist ein außerordentliches schauspielerisches Spektakel. Vor dem pompösen Hintergrund des Berliners Doms, begleitet von der historischen Sauer-Orgel hinterfragt Ben Becker alte Feindbilder und Gewissheiten. Die textliche Grundlage basiert auf dem Roman “Der Fall Judas” des Literaturhistorikers Walter Jens.Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger