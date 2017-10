Leipzig-Premiere des Dokumentarfilms ‚Das System Milch‘

Ökolöwe – Umweltbund Leipzig e.V. und Kinobar Prager Frühling laden ein

Milch findet sich in deutschen Haushalten in fast jedem Kühlschrank. Sei es in seiner ‚industriellen Reinform‘ im bunten Tetra Pak Behälter, der uns zufrieden grasende Kühe zeigt, oder weiter verarbeitet als Joghurt, Käse, Quark.

Doch hinter diesem unschuldig anmutenden Lebensmittel steht ein gigantisches, globales Industriegeflecht. Denn Milch ist ein Rohstoff, mit dem gehandelt und versucht wird Geld zu erwirtschaften. Aber wer sind die AkteurInnen? Wer profitiert vom Geschäft und wer verliert unter Umständen? Welche Auswirkungen hat dieses Business auf unsere Umwelt?

Und vor allem: Wie ergeht es der eigentlichen Produzentin, der Kuh? Der Dokumentarfilm von Andreas Pichler gibt hierauf Antworten. Dafür begibt er sich auf eine Reise rund um den Globus und lässt LandwirtInnen, Industrielle, WissenschaftlerInnen und weitere ExpertInnen zu Wort kommen. Am Ende geht es aber auch um das Aufzeigen möglicher Lösungsansätze für vorhandene Problemlagen.

Das System Milch – Deutschland, Österreich 2016, Dokumentarfilm von Andreas Pilcher, 90 Minuten.

Der Ökolöwe – Umweltbund Leipzig e.V. lädt gemeinsam mit der Kinobar Prager Frühling zur Leipzig-Premiere des Dokumentarfilms ‚Das System Milch‘ ein. Zu sehen ist der Film am 5. Oktober um 17 Uhr.

: Die Kinobar Prager Frühling befindet sich im Haus der Demokratie Leipzig, Bernhard-Göring-Straße 152Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger