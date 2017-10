Ausstellungsende „Woyzeck – letzte Szene, ein öffentlicher Platz“

Zum Ausstellungsende finden ergänzend am 10. Oktober von 15 bis 20 Uhr Führungen durch die ehemalige zentrale Hinrichtungsstätte der DDR (Arndtstraße 48) statt. Mit dem sechswöchigen Projekt „Woyzeck – letzte Szene, ein öffentlicher Platz“ startete die Schaubühne Lindenfels den von ihr initiierten “Büchner-Zyklus”, innerhalb dessen sie sich bis Mai 2018 in verschiedenen Formaten der historischen Ereignisse um Johann Christian Woyzeck und deren dramatischer Bearbeitung durch Georg Büchner widmet.

Den Auftakt bildete am 27. August eine Rekonstruktion der letzten öffentlichen Hinrichtung in Leipzig. Zentraler Bestandteil dabei war ein auf dem Marktplatz errichteter Holzkubus, in Größe und Gestalt dem Schafott entsprechend, auf dem Johann Christian Woyzeck 1824 an gleicher Stelle enthauptet wurde.