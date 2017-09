Tag des Handwerks in Leipzig

Größte Handwerkerfamilie gesucht

Viele der rund 12.000 Handwerksunternehmen der Region Leipzig sind Familienunternehmen.

Neben dem Inhaber oder der Inhaberin und dem (Ehe-)Partner sind oft weitere Familienmitglieder im Betrieb beschäftigt. In anderen Familien gibt es mehrere Handwerker und Handwerkerinnen, die unterschiedliche Berufen haben oder in verschiedenen Betrieben arbeiten.

Die Handwerkskammer zu Leipzig sucht die Handwerkerfamilie, die mit den meisten Familienmitgliedern am Samstag, 16. September 2017, den Tag des Handwerks auf den Leipziger Augustusplatz feiert.

Zwischen 10 und 17 Uhr sind die Familien aufgerufen, sich an der Bühne vor der Oper vorzustellen. Gezählt werden die Köpfe: Also Vater, Mutter, Kinder, Großeltern, Schwiegermutter, Schwager usw. müssen mitgebracht werden. Die größte Handwerkerfamilie wird prämiert.

Das Kommen lohnt sich auf jeden Fall. Denn anlässlich des Handwerksfeiertages wird der Augustusplatz zum „Markt der Vielfalt“. Betriebe und Handwerksorganisationen geben Einblicke in spannende Berufe und demonstrieren live ihr Können. Ein buntes Bühnenprogramm mit Modenschauen, Tanzgruppen, Steffen Lukas und seinen Sachsensongs sowie vielen Mitmach-Aktionen für Jung und Alt sorgen von 10 bis 18 Uhr auf dem „Markt der Vielfalt“ für gute Unterhaltung der ganzen Familie.

Parallel zum Tag des Handwerks findet der Gewerbetag Elektromobilität auf dem Augustusplatz statt. Vom E-Transporter über den E-Pkw bis zum Pedelec kann man verschiedenste Elektromobile kennen lernen und Probe fahren.

Das vollständige Programm und eine Übersicht zu allen Ausstellern gibt es im Internet auf www.hwk-leipzig.de.







Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger