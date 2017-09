Studienkompass: 15 Jugendliche aus Halle und Leipzig im Förderprogramm

Erster Schritt auf dem Weg an die Hochschule

15 Schülerinnen und Schüler aus der Region Halle/Leipzig wurden diese Woche in das gemeinnützige Förderprogramm Studienkompass aufgenommen.

Sie alle stehen zwei Jahre vor dem Abitur. In den nächsten drei Jahren werden sie bei ihrer Studien- und Berufsorientierung und beim Übergang von der Schule an die Hochschule unterstützt. Eines haben sie noch gemeinsam: Alle sind die Ersten in ihrer Familie, die den Weg an die Uni gehen möchten.

Schülerinnen und Schüler, deren Eltern nicht studiert haben, nehmen noch immer sehr viel seltener ein Studium als ihre Altersgenossen aus Akademikerfamilien auf.

Die Stipendiaten erwarten in den nächsten Jahren zahlreiche Workshops, um sich eigener Stärken bewusst zu werden und dazu passende Studien- und Berufswege zu finden. Ehrenamtliche Vertrauenspersonen stehen ihnen während der gesamten Förderungszeit mit Rat und Tat zur Seite. In Halle und Leipzig ist der Studienkompass seit 2010 aktiv. Mittlerweile wurden über 120 junge Menschen aus der Region auf dem Weg an die Hochschule begleitet.

Die Accenture-Stiftung, die Deutsche Bank Stiftung und die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) haben das Programm 2007 gemeinsam ins Leben gerufen. Seitdem haben sich zahlreiche weitere Partner der Initiative angeschlossen. Hauptförderer sind die Karl Schlecht Stiftung und die aim - Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger