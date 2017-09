Spielzeit Eröffnungsfest der Oper Leipzig

Mit einem »Spielzeit-Eröffnungsfest« meldet sich die Oper Leipzig am Samstag, 16. September aus der Sommerpause zurück.

Die Ensembles von Oper, Leipziger Ballett und Musikalischer Komödie -bereiten mit verschiedenen Abteilungen ein vielfältiges Programm für alle Altersgruppen vor. In den Theaterwerkstätten (Dessauer Straße 21) bieten von 10 bis 14 Uhr Malsaal, Schlosserei, Tischlerei und Kaschierabteilung Einblicke in die handwerkliche Vorbereitung von Inszenierungen. Erstmals sind dort auch die Bereiche der Kostümabteilung zu sehen. Ein Souvenir von diesem Tag können sich die kleinen Gäste dann sogar selber basteln.

Ab 14 Uhr öffnet das Opernhaus am Augustusplatz seine Pforten und startet den Spielbetrieb. Solisten und Chor der Oper, das Gewandhausorchester und das Leipziger Ballett präsentieren hier ihr Können. Erste Einblicke gibt es in eine spannende Saison mit großer Oper wie »Don Carlo« und »Tannhäuser«, mit romantischer Poesie wie »Rusalka« oder »Schwanensee«, mit Klassikern des 20. Jahrhunderts wie »Le Sacre du Printemps«, »Herzog Blaubarts Burg« und »Lulu« oder mit Vertrautem in einem ungewöhnlichen Gewand wie Bachs »Johannes-Passion« in einer Choreografie von Mario Schröder.

Auch das Ensemble der Musikalischen Komödie bereitet einige Kostproben aus den Premieren der neuen Spielzeit vor und präsentiert diese im Opernhaus.

Am Ende heißt es dann um 18 Uhr wieder »Oper für alle«. Intendant und Generalmusikdirektor Ulf Schirmer dirigiert das Spielzeit-Eröffnungskonzert mit einem Querschnitt durch das Opernrepertoire.

Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei.

Programm Samstag 16. September 2017:

10 - 14 Uhr Theater- und Kostümwerkstätten Dessauer Strasse 21

14 - 18 Uhr Spielzeit-Eröffnungsfest mit Oper, Leipziger Ballett und Musikalischer Komödie

Opernhaus am Augustusplatz

18 Uhr Eröffnungskonzert »Oper für alle« Opernhaus am Augustusplatz