Scheibenholz Leipzig feiert Geburtstag

Doch auch nach 150 Jahren ist die Rennbahn noch immer beliebtes Ausflugsziel für alle Leipziger und ihr wiedererstrahltes Antlitz prägt die Silhouette der Stadt. Am 16. September wird der runde Geburtstag der ältesten Leipziger Sportstätte gebührend begangen.

„Die Rennbahn ist tief in der Geschichte der Stadt Leipzig verwurzelt – eine Tradition, die uns mit ungeheurem Stolz erfüllt und uns immer wieder neu motiviert“, sagt Alexander Leip, Geschäftsführer der Scheibenholz GmbH & Co. KG.

Sportlich ist das Programm mit acht Galopprennen, versehen mit 38.800 Euro Preisgeld, ab 14 Uhr gut gefüllt. Das Hauptrennen, ein mit 10.000 Euro dotierter Ausgleich II, stiften Freunde und Förderer der Äkschn GmbH von Schriftsteller Clemens Meyer. Zu einem spannenden Duell dürfte es auch beim Finale der ersten Mitteldeutschen Galoppserie kommen, die seit Mai auf fünf ostdeutschen Rennbahnen ausgetragen wird.

Dem Sieger winken neben den Rennpreisen zusätzliche 1.000 Euro Prämie. Darüber hinaus schicken einige der besten deutsche Trainer wie etwa Markus Klug und Jens Hirschberger ihre Schützlinge in die Messestadt. Der Leipziger Trainer Marco Angermann hat an diesem Renntag mit acht Startern gleich mehrere Trümpfe im Ärmel. Insgesamt sind derzeit 100 Pferde für den Renntag gemeldet, so viele wie selten zuvor.