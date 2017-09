Letzter Schultag 2018 in Leipzig

Abschlussparty zu gewinnen

Das Schuljahr ist erst wenige Wochen alt, aber in vielen Abschlussklassen wird bereits an den „letzten Schultag“ gedacht. Traditionell feiern die Schüler der 10. und 12. Klassen ihren letzten Unterrichtstag und wollen mit ihren Aktionen der Schule lange in Erinnerung bleiben.

Die Handwerkskammer zu Leipzig wird erstmalig gemeinsam mit einer Klasse eine Abschlussparty durchführen, über die man noch in Jahren spricht.

Um die organisatorische und finanzielle Unterstützung können sich die Abschlussklassen mit einem Videoclip bewerben, in dessen Mittelpunkt das Handwerk steht. Der Kreativität der Schüler sind dabei keine Grenzen gesetzt: Ob Musik, Handwerkerporträt, Poetry-Slam-Beitrag oder Graffiti – alles ist möglich. Einsendeschluss für den Clip ist der 30. Oktober 2017. Ab 20. November werden mit einem Online-Voting die besten Beiträge ermittelt, unter denen eine Jury die Siegerklasse auswählt.

Ab Januar wird dann gemeinsam mit der Klasse das Programm für einen legendären letzten Schultag entwickelt. Mehr Informationen zum Wettbewerb unter www.hwk-leipzig.de.





Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger