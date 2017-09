HTWK Leipzig: Naturwissenschaftliche Vorkurse für Studienanfänger

Etwa 400 Erstsemester in Vorbereitung aufs Studium

Am 1. Oktober fällt der offizielle Startschuss für das neue Wintersemester 2017/18. Bis dahin bereiten schon etwa 400 Erstsemester der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) ihr Studium intensiv vor:

Sie nehmen an den zweiwöchigen Vorkursen teil, in denen Inhalte aus Mathematik, Physik und Chemie aufgefrischt werden. 17 Studiengänge bieten diese Kurse hauptsächlich für ihre künftigen Bachelorstudierenden an, darunter Medientechnik, Betriebswirtschaft, Maschinenbau oder Bauingenieurwesen.

„Die Vorkurse sind seit vergangenem Jahr inhaltlich noch stärker auf die einzelnen Studiengänge ausgerichtet“, erklärt Heike Kaden, Mitorganisatorin und Fachberaterin bei Studifit. Das ist ein Projekt an der HTWK Leipzig, das aus dem Bund-Länderprogramm „Qualitätspakt-Lehre“ finanziert wird und die Optimierung der Studienbedingungen zum Ziel hat.

Neben den vermittelten Inhalten haben die Vorkurse noch einen Effekt: Die Erstsemester lernen schon vor ihrem eigentlichen Studienbeginn einen Großteil ihrer Kommilitonen kennen und machen sich mit der Hochschule vertraut. Ihre Ansprechpartner, die Tutoren, sind ebenfalls Studierende.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger