Essstörungen: Internationale Forschergemeinde trifft sich in Leipzig

Kongress der Eating Disorders Research Society

Vom 14. bis 16. September 2017 werden rund 200 namhafte Forscher aus der ganzen Welt an der Universität Leipzig zusammenkommen und sich über aktuelle Forschungsergebnisse austauschen.

Ihr Ziel: Essstörungen in Zukunft schneller und besser erkennen und als Krankheit behandeln. Der Kongress der Eating Disorders Research Society findet das erste Mal seit 17 Jahren wieder in Deutschland statt.

Nachts zum Kühlschrank und alles essen, was einem in die Hände fällt. Im Grunde ist nichts dabei. Nur wer häufig und regelmäßig diese Essanfälle bekommt, also unter einer Binge-Eating-Störung leidet, wird über kurz oder lang übergewichtig. Und das hat Folgen.

Auf dem diesjährigen Kongress der Eating Disorders Research Society wird Prof. Dr. Anja Hilbert, Professorin für Verhaltensmedizin am Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) AdipositasErkrankungen der Leipziger Universitätsmedizin, über die Behandlungswirklichkeit dieser Essstörung referieren. Welche psychologischen und medizinischen Ansätze sind bei der Binge-Eating-Störung wirksam? Wie sollte eine optimale Behandlung aussehen?

Der Kongress der Eating Disorders Research Society will nun Aufklärungsarbeit leisten. Gemeinsam wollen die Forscher über die Zukunft der Essstörungsforschung nachdenken.

Ruth H. Striegel Weissman von der Wesleyan Universität in den USA wird am Donnerstag über künftige Forschungsstrategien einen Vortrag halten. Außerdem wird es um die Ursachen von Essstörungen wie Anorexia Nervosa (Magersucht), Bulimia Nervosa (Ess-Brech-Sucht) und der Binge-Eating-Störung gehen, sowie um Adipositas (Fettleibigkeit). In den Vorträgen werden neue Forschungsergebnisse zu biologischen und psychosozialen Aspekten vorgestellt.

Prävention und Behandlung spielen dabei eine große Rolle. Zum Beispiel werden neue Ansätze zur Internet- oder Smartphone-basierten Therapie präsentiert, und es wird beleuchtet, inwiefern moderne Technik die Heilungschancen vergrößert. Denn Essstörungen haben eine politische Dimension. Die Folgekosten belasten das Gesundheitssystem.

Das IFB AdipositasErkrankungen ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Zentrum, das Forschung und Behandlung zu Adipositas, einem der großen, gesellschaftlich relevanten Krankheitsbilder unserer Gesellschaft, unter einem Dach vereint.

In der Universitätsmedizin Leipzig steht Adipositas mit deren häufigen Begleiterkrankungen Typ-2-Diabetes, Atherosklerose, Fettgewebestörung und Fettleber im Mittelpunkt der Forschung. Die Erforschung von Zivilisationskrankheiten bildet einen Profilbereich der Forschungsschwerpunkte der Medizinischen Fakultät an der Universität Leipzig.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger