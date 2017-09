Cammerspiele Leipzig: Jugendtheaterprojekt 2017/18

Ausschreibung hat begonnen

Auch in der Spielzeit 2017/18 möchten die Cammerspiele gemeinsam mit dem Werk 2 e.V. ein Jugendtheaterprojekt realisieren.

Dafür werden theaterbegeisterte Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren gesucht. Premiere der Inszenierung soll am 15. Juni 2018 sein. Die Proben beginnen bereits im Herbst 2017.

Das Stück

Das Jugendtheaterprojekt 2017/18 bringt Krimi-Flair in die Halle D des WERK 2 e.V. Wir treffen auf eine Reisegesellschaft auf einem Kreuzfahrtschiff. Warum ist der Kapitän immer so blass? Wer klaut hier die Handtücher? Warum braucht Frau S. Wasserpistolen? Und was gesteht Herr H. in der Bordsauna? Alle diese Fragen werden die Mitwirkenden für das Publikum klären.

Teilnehmer/innen

Wir suchen theaterbegeisterte Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die sich in dem oben genannten Zeitraum in ein Theaterabenteuer stürzen möchten und ihre eigene Sichtweise auf die Bühne bringen wollen. Erfahrungen sind nicht notwendig, aber natürlich Lust am Theaterspielen und ein wenig Zeit für die Proben.

Wann? Wo?

Information und Kennenlernen: Mittwoch, 20. September 2017, 18 Uhr in den Cammerspielen Leipzig (Kochstr. 132)

Die Proben finden ab dem 18. Oktober 2017 mittwochs von 17-19 Uhr auf dem Gelände der Kulturfabrik Leipzig statt.

Spielleitung: Susann Schreiber

Spieltermine

Premiere: 15. Juni 2018

weiterer Spieltermin: 16. Juni 2018

Aufführungsort: Halle D des WERK 2 e.V.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger