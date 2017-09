BUND Leipzig: Neue Natur-Infotafeln im Palmengarten

Bäume im Fokus

Im Leipziger Palmengarten macht seit dem Wochenende eine Natur-Infotafel Besucher*innen auf die Ökosystemleistung von Bäumen aufmerksam. Die Tafel ist ein Gemeinschaftsprojekt vom BUND Leipzig und dem Amt für Stadtgrün und Gewässer.



"Am Beispiel einer Gruppe 100jähriger Eichen soll verdeutlicht werden, welche Dienste Bäume den Leipzigern beispielsweise durch die Verbesserung der Luft und die Regulierung des Klimas erweisen." sagte Elke Thiess vom BUND Leipzig bei der Montage der Tafel.

"Wir wollen Aufmerksamkeit wecken und ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wertvoll und unersetzlich große alte Bäume in der Großstadt sind. Menschen sollen ermutigt werden, sich für den Schutz und Erhalt von Bäumen in ihrer Nachbarschaft einzusetzen.“



Ein großer und gesunder Bestand an Bäumen ist elementar für die Lebensqualität in der stetig wachsenden Stadt Leipzig.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger