Zoo Leipzig: Roter Pander im Fokus

8. Internationaler Tag dieser bedrohten Tierart

Lilo und Zimai, die beiden Nepalesischen Roten Pandas (Ailurus fulgens fulgens) des Zoo Leipzig, genießen seit sechs Wochen ihr neues Zuhause:

Die Hochgebirgslandschaft Himalaya. Die beiden Vertreter der asiatischen Tierart fühlen sich in dem neuen Areal ebenso wohl wie die Schneeleoparden, die in den angrenzenden Gehegen heimisch geworden sind. „Beide Tierarten sind stark vom Aussterben bedroht.

Mit dem neuen Himalaya-Gebirge haben wir einen Lebensraum geschaffen, in dem sich die Tiere sichtlich wohlfühlen. Unsere Besucher erleben die Tierarten in naturnah gestalteten Gehegen und bekommen durch die Beobachtungen und die edukativen Elemente einen Eindruck vom Lebensraum Himalaya“, sagt Zoodirektor Prof. Jörg Junhold.

Am kommenden Samstag, 16.September, stehen die Roten Pandas beim 8. Internationalen Tag des Roten Pandas ganz besonders im Fokus. Weltweit machen mehr als 60 Zoos auf die Gefahren für die bedrohten Tiere aufmerksam. Der Zoo Leipzig hat anlässlich des Aktionstages eine Spende von 10.000 Euro an das Red Panda Network überwiesen. Das Geld konnte dank der großen Unterstützung der Zoobesucher für den Artenschutz-Euro bereitgestellt werden und wird für Ranger eingesetzt, die in Nepal und künftig auch in Buthan ein Schutzgebiet überwachen und in den Dörfern rundherum Aufklärung betreiben.

Im Zoo Leipzig wird es am Samstag um 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Kommentierungen und Tierpflegersprechstunden geben, bei denen sich die Zoobesucher über die Roten Pandas informieren können. Die Zoolotsen verwandeln von 10 bis 16 Uhr beim Tiergesichterschminken die Besucher in Rote Pandas und malen mit ihnen selbige. In dem Ausstellungspavillon "Zoo der Zukunft" vor dem Himalaya-Gebirge wird zudem der 15-minütige Film "Der vergessene Panda" von Dr. Axel Gebauer gezeigt.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger