Universität Leipzig: Forschungsprojekt mit Fruchtfliegen, über Reizwahrnehmung

Forschen kann man oft präziser an Bakterien oder weniger komplexen Tieren als dem Menschen und doch sind die gewonnen Erkenntnisse auf ihn anwendbar. Daher braucht gute Medizin eine exzellente Grundlagenforschung. Denn nur wer weiß, wie Lebensprozesse im Gesunden ablaufen, kann verstehen, wie sie im Defekt Krankheit verursachen können", erklärt Langenhan seine Faszination an dem Forschungsgebiet.

So tragen die Rezeptoren dazu bei, dass äußere mechanische Reize wie Berührungen oder Druck wahrgenommen werden. Diese Informationen benutzen Lebewesen wie Fruchtfliegen oder Menschen, um beispielsweise die Bewegungen ihrer Gliedmaßen korrekt steuern zu können. Kittel und Langenhan fanden bei den aktuellen Untersuchungen überraschenderweise heraus, dass der Rezeptor Latrophilin/CIRL bei der Übertragung von mechanischen Signalen wie der Lautstärkeregler an der Stereoanlage funktioniert.

Im Fokus der Forschungen stehen die Rezeptoren einer bestimmten Molekülfamilie. Sie werden als Adhäsions-G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (Adhäsions-GPCR) bezeichnet. Diese Moleküle sitzen auf der Oberfläche von Zellen und können an benachbarte Zellen oder Material anhaften, ähnlich wie Klettverschlüsse. Gleichzeitig sind diese Klettverschlüsse gekoppelt mit Schaltern, die ein äußeres Signal in eine biologische Information übersetzen und ins Zellinnere leiten können.

Diese Schwerpunktarbeiten sind in der Universität Leipzig im Forschungsprofilbereich "Molekulare und zelluläre Kommunikation in Therapie und Diagnostik" verankert. Mit dem Amtsantritt von Prof. Dr. Tobias Langenhan im Oktober 2016 an der Medizinischen Fakultät wurde dieser Bereich weiter gestärkt und ausgebaut. Langenhan ist Lehrstuhlinhaber für Allgemeine Biochemie am Rudolf-Schönheimer-Institut und Sprecher der Forschergruppe FOR 2149 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), die sich mit dem Signalverhalten der Adhäsions-GPCR befasst und in der die vorliegenden Ergebnisse erarbeitet wurden.

Das aktuelle Forschungsprojekt wurde von der DFG unterstützt. Originaltitel der Veröffentlichung im Fachmagazin eLife: "Mechano-dependent signaling by Latrophilin/CIRL quenches cAMP in proprioceptive neurons".