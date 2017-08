Naturwissenschaftliches Probestudium im Herbst an der Universität Leipzig

Probieren geht über Studieren

Du willst in Leipzig studieren, weißt aber noch nicht genau die Fachrichtung? Es soll eine Naturwissenschaft werden, aber du bist dir noch nicht im Klaren, welche?

Oder du weißt schon ganz genau, welche Naturwissenschaft du studieren wirst und möchtest einen kleinen Vorgeschmack? - Dann ist das Probestudium vom 9. bis 13. Oktober an der Universität Leipzig das Richtige.

In den fünf Tagen an der Universität lernen die Schüler exemplarisch den Alltag an der Alma mater kennen, hören einige reguläre Vorlesungen aus den Bereichen der Chemie, Physik, Biowissenschaften und Geographie und besuchen Seminare. Zudem erfahren sie alles über den Aufbau der verschiedenen naturwissenschaftlichen Studiengänge, die es an der Universität Leipzig gibt.

Wichtig ist allerdings eine rechtzeitige Anmeldung, denn die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 15. September 2017.

Anmeldungen sind online oder per E-Mail möglich.

