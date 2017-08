Höfe am Brühl Leipzig feiern Fashion-Festival

Modischer Start in den Herbst

Noch sind die Tage lang und die Temperaturen hoch, doch modisch widmen sich die Höfe am Brühl schon dem Herbst.

Vom 10. bis zum 12. August lädt das Shoppingcenter im Herzen von Leipzig zu einem spannenden Fashion-Event mit vielen Aktionen ein. An unterschiedlichen Stationen können Besucher aktiv und vor allem kreativ werden. So lernen Groß und Klein hautnah die Trends für die goldene Jahreszeit kennen.



Kooperationen mit verschiedenen Shops wie Tayler, G Star oder Adidas verwandeln die Höfe am Brühl für drei Tage in ein Fashion-Spektakel. In Zusammenarbeit mit dem Fashion Store Mavi gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich eigene Shorts zu gestalten.

Mit Nieten oder Badges verziert, entstehen so individuelle Trendteile für alle Mitglieder des Treueprogramms. Ein weiteres Highlight ist der Barber Service für Herren mit einer Treuekarte. Mit einem professionell gepflegten Bart bringt die neue Jahreszeit nicht nur modische Veränderungen.



Für alle Shopping-Begeisterten, die neben den Aktionen die neuen Kollektionen gleich shoppen möchten, haben die Geschäfte in den Höfen am Brühl regulär geöffnet. Zum Genießen und Entspannen laden die vielfältigen gastronomischen Angebote des Centers sowie die Lounge-Bereiche im ersten Obergeschoss ein







Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger