CONNECT Leipzig: Bildermuseum fördert künstlerischen Nachwuchs

Bewerbungen bis zum 17. September

Unter dem Titel CONNECT Leipzig bietet das Museum der bildenden Künste Leipzig ab kommendem Jahr jungen KünstlerInnen die Möglichkeit, sich für einen Monat im Museum zu präsentieren.

Bewerbungen für die ersten zwölf Auftritte sind ab sofort und bis zum 17. September online unter mdbk.de/connect-leipzig möglich.



Die zwölf Positionen eines Jahres werden von einer international besetzten Jury ausgewählt - für 2018 sind es Maria Arusoo (Center for Contemporary Arts Estonia), Adam Budak (National Galerie Prag), Severin Dünser (21er Haus, Wien), Nathalie Hoyos (Art Collection Telecom, Berlin) und Museumsdirektor Alfred Weidinger - und am Ende eines Jahres in einer Publikation zusammengefasst.



Mit CONNECT Leipzig möchte Museumsdirektor Alfred Weidinger dem künstlerischen Nachwuchs das Haus öffnen und die Möglichkeit bieten, erste Museumserfahrungen zu sammeln.





Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger