Cineplex Leipzig: Metal in Grünau

Musikdokus von und mit Slipknot und Black Sabbath

Am 6. September wird die Musik-Dokumentation SLIPKNOT: DAY OF THE GUSANO einmalig in über 1.000 Kinos weltweit zu sehen sein und 20:00 Uhr auch in Leipzig-Grünau.

Dass Slipknot ein echtes akustisches Phänomen und eine der wichtigsten und kreativsten Bands der harten Musik sind, zeigt die 90-minütige Dokumentation, deren Fokus dabei auf den Millionen Fans liegt, die Slipknot weltweit vor Live-Bühnen vereinen und von der Band liebevoll “Maggots” (Maden) genannt werden.

Enthalten sind exklusive Interviews mit den einzelnen Slipknot-Mitgliedern, sowie Aufnahmen des ersten Konzerts der Alternative-Metaller in Mexiko City. Regie führte Bandmitglied Shawn Crahan alias „Clown“.





