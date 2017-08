11. Kindertag Leipzig auf der AGRA

Nach einem erfolgreichen 10. Jubiläum im letzten Jahr, feiert der Kindertag Leipzig auch 2017 ein großes Fest für die ganze Familie. Am Sonntag, den 17.

September verwandelt sich das AGRA Veranstaltungsgelände im Leipziger Süden erneut in einen bunten Erlebnispark mit abwechslungsreichen Angeboten für Klein und Groß. Mit bereits über 100 angemeldeten Ständen bleibt dabei kein Wunsch nach Unterhaltung offen.

Anlässlich des Weltkindertages der UN, der traditionell am 20.09. gefeiert wird, stehen auch in Leipzig am 17.09. die Kinder im Mittelpunkt. Familien können sich vor allem auf ein vielfältiges Angebot aus Sport, Spiel und Spaß freuen. Zahlreiche Firmen, Sportvereine, Kultureinrichtungen, Bildungs- und Umweltorganisationen sowie die DLRG und die Feuerwehr haben sich besondere Attraktionen für die Kleinen und Großen ausgedacht.

Als Highlights stehen unter anderem Quads, Bungee-Trampoline, ein Miniriesenrad, einKlettergarten, eine Kindereisenbahn und zahlreiche Hüpfburgen bereit.

Kostenfreier Eintritt und Jubelbändchen