Vorstandswechsel bei der WG „Lipsia“ eG

Dr. Kristina Fleischer folgt Wilhelm Grewatsch

Nach 22 Jahren als Vorstandsvorsitzender der WG „Lipsia“ eG beendet Wilhelm Grewatsch altersbedingt seine berufliche Tätigkeit. Nebenamtlich bleibt er der Leipziger Wohnungsgenossenschaft weiter erhalten.

Die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden übernimmt Dr. Kristina Fleischer – bislang Vorstand Finanzwirtschaft. Aus eigenen Reihen wurde der langjährige Mitarbeiter, Marco Rosenberger, Leiter der Wohnungswirtschaft, für die Tätigkeit im Vorstand vorbereitet.

Dr. Kristina Fleischer erklärt: „Ich werde die über Jahre mit Herrn Grewatsch gemeinsam erarbeitete, bewährte Strategie der Lipsia fortführen. In unserem Bestand lebt ein hoher Anteil älterer Menschen. Damit sie bis ins hohe Alter in ihrer vertrauten Umgebung wohnen können, realisieren wir beispielsweise Badumbauten, statten Gebäude mit Aufzügen aus und installieren Rollatoren-Stellplätze. Auch barrierearmer Neubau spielt zunehmend eine wichtige Rolle. Selbstverständlich sollen sich aber auch junge Familien bei uns wohlfühlen. Deshalb stellen wir nicht nur modernen Wohnraum, sondern engagieren uns u.a. weiterhin für den Erhalt der Spielplätze im Stadtgebiet. In unseren Gebäuden findet sich als Folge dessen eine gesunde Mischung aus Jung und Alt. Dies zeigt, dass unsere Genossenschaft auf dem richtigen Weg ist.“

Die Wohnungsgenossenschaft „Lipsia“ eG wurde 1954 gegründet und ist eines der bedeutendsten genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen Leipzigs. Zu ihr gehören 8.000 Wohnungen im Bestand, davon über 3.000 im Stadtteil Grünau sowie eine hauseigene Spareinrichtung.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger