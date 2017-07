Virtuelle Unterwasserwelt im Paunsdorf Center Leipzig

Tiefsee für Kinder aller Altersstufen hautnah erlebbar

Pünktlich zum Start der Sommerferien hat das Paunsdorf Center für alle Ferienkinder eine ganz besondere Überraschung:

Auf einer Aktionsfläche im Atrium des größten Shoppingcenters in Mitteldeutschland entsteht eine einzigartige, virtuelle Unterwasserwelt. Scheinbar lebendige Fische in Aquarien sowie ein täuschend echter Unterwassertunnel und Videovorführungen – für Kinder aller Altersstufen wird die sonst verborgene Tiefsee hautnah erlebbar.



In den Tiefen der Ozeane liegt eine eigene Welt verborgen: Fische mit schillernden Farben, Schildkröten und Delfine sind dort zu Hause. Wer diese Welt bestaunen will, der braucht vom 7. bis zum 15. Juli weder ein Flugticket noch einen Tauchschein – im Atrium des Paunsdorf Centers wird sie an die Oberfläche geholt. Kinder aller Altersstufen können im Erlebniszeitraum auf „Tauchkurs“ gehen. Mit dem kostenlosen P.C. Treueprogramm können Besucherinnen und Besucher zudem die Eventhighlights exklusiv gratis erleben.



In verschiedenen Stationen werden die Tiefen des Meeres erlebbar. Die kleinen Besucher können beispielsweise ihren eigenen Fisch malen und diesen anschließend in einem virtuellen Aquarium zum Leben erwecken – wie von Geisterhand gesteuert beginnen die Papierfische zu schwimmen. Der nachgebildete Unterwassertunnel ist ein besonderes Highlight der Themenwelt:

Hier tummeln sich die verschiedensten Meeresbewohner. Auch für die etwas älteren Kids gibt es viel zu entdecken. Mit einer speziellen VR-Brille können sie die Meereswelt in virtueller Form erleben. Für die Wissbegierigen hält das Paunsdorf Center eine Videovorführung mit vielen spannenden und geheimnisvollen Informationen bereit.



