Nao-Team der HTWK Leipzig beim RoboCup in Japan

Fußballroboter wollen wieder aufs Treppchen

An Medaillenränge haben sich die Leipziger Fußballroboter und deren Programmierer mittlerweile gewöhnt. Das gilt sogar für den RoboCup, den weltweit wichtigsten Wettbewerb im Roboter-Fußball. Nach Bronze im Vorjahr, als die Weltmeisterschaft sogar daheim in Leipzig stattfand, will das „Nao-Team“ der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) nun auch in der Ferne wieder aufs Treppchen.

Im japanischen Nagoya kämpfen die 50 Zentimeter großen Roboter mit ihrer speziell vom HTWK-Team programmierten Software beim RoboCup 2017 ab dem 27. Juli bis zum 31. Juli um Siege auf dem „grünen Rasen“. Die humanoiden Roboter sind dabei baugleich, entscheidend ist das programmierte Innenleben. Und mit diesem gehören die Leipziger seit vielen Jahren zur Weltspitze in ihrer Klasse. In der so genannten Standard Platform League werden in diesem Jahr 24 Teams aus aller Welt erwartet, darunter sechs aus Deutschland.

Aus Japan berichtet das Team in seinem eigenen Blog (naoteamhtwk.blogspot.de), via Facebook (www.facebook.com/naoteamhtwk) und auf Youtube (www.youtube.com/user/naoteamhtwk).

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger