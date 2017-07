LOCAL HEROES POPUP SHOP Leipzig für eine Woche geöffnet

In den Räumlichkeiten der Kommunalka Galerie werden eine Woche lang die Produkte und Dienstleistungen Leipziger Kreativer ausgestellt und verkauft. Der Ursprung des Projektes liegt in einem Fotoshooting, welches mit einem Großteil der Beteiligten im Juni 2017 für den Kiss & Tell Lifestyle Blog umgesetzt wurde. Um die Zusammenarbeit nicht nur online, sondern auch offline einem interessierten Publikum präsentieren zu können, wurde der LOCAL HEROES POPUP SHOP initiiert.

Kommunalka steht für einen Ort im Leipziger Westen, an dem es um „Räume“ geht. Seit 2016 wird in der Georg-Schwarz-Straße 18 ein Ort geschaffen, an dem es um die Interaktion von Menschen und ihren Lebensräumen geht. Regelmäßig finden Ausstellungen regionaler und internationaler Künstler statt. Zudem wird Design-Mobiliar angeboten, das in ganz Deutschland, Frankreich, Italien, Dänemark oder auch Tschechien gesucht, gesammelt und nach Leipzig gebracht wird. Hochwertige Materialien, besondere Formen und funktionales Design aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts stehen dabei im Fokus.

Jung, innovativ, köstlich, traditionsbewusst, mutig – all das ist Leipzig und genau so möchte das „Stadtschwärmer“ Team seine Heimatstadt zeigen. Daher präsentiert der Reiseführer neben den Klassikern, die man in Leipzig nicht verpassen darf, knapp 300 Orte, an denen die Leipziger selbst am liebsten sind. Ob kleine Künstler-Ateliers in Lindenau, gemütliche Cafés in der Südvorstadt, inspirierende Kunstgalerien in Gohlis oder versteckte Werkstätten in Reudnitz, im „Stadtschwärmer Leipzig“ werden nicht nur Touristen fündig, sondern auch Leipziger, die einmal ein anderes Viertel entdecken möchten.