HHL-Start-up THE PARADISE TREE startet mit Kickstarter-Kampagne

Mariia, Nicholas und Satyam haben große Pläne: THE PARADISE TREE ist ein von den Studierenden gegründetes Start-up, das das Ergebnis des Business-Plan-Seminars an der HHL Leipzig Graduate School of Management ist.

Die Betreuung des Projektes an Deutschlands führender Gründeruni erfolgte durch Jun.-Prof. Dr. Vivek Velamuri, Inhaber der Rolf Schrömgens Professur für Entrepreneurship und Technologietransfer. Eine kürzlich gestartete Crowdfunding-Aktion auf Kickstarter soll nun benötigtes Kapital für das erste Produkt, eine Bodylotion, einbringen.