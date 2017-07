BUND Leipzig informiert und wirbt

Seit Montag, den 17. Juli, bis einschließlich Samstag, den 22. Juli, wird ein Team des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND) an verschiedenen Orten in Leipzig über den gemeinnützigen Verein und seine Projekte informieren.

Der BUND Leipzig bietet neben praktischen Aktionen wie der Pflege des „Viele-Arten-Garten“ oder einer Streuobstwiese auch die Möglichkeit, per Bürgerbeteiligung an der Verbesserung der Stadt mitzuwirken oder in den gut einem Dutzend Arbeitskreisen mitzumachen. Egal ob man viel Zeit habe oder nur wenige Stunden im Halbjahr, es gäbe viele Möglichkeiten, der Umwelt in und um Leipzig zu helfen, so der Leipziger BUND-Vorsitzende.