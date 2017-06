Vier neue Deutschlandstipendiaten an der HHL

Stipendium vom Bundesministerium für Bildung und Forschung

Die HHL Alumni Association, die Leipziger Foren Holding und die Wohnungsgenossenschaft Transport eG Leipzig (WOGETRA) finanzieren ab dem Frühjahrssemester 2017 für ein Jahr insgesamt vier Deutschlandstipendien und damit akademische Exzellenz an Deutschlands ältester BWL-Uni.

Breit verankerte öffentlich-private Bildungspartnerschaft

Das Deutschlandstipendium ist 2011 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ins Leben gerufen worden. Die mindestens einjährige Förderung sieht eine monatliche Unterstützung der Stipendiaten von 300 Euro vor. Davon stammen 150 Euro von privaten Geldgebern und 150 Euro vom Bund.

Anerkennung für die persönliche Entwicklung und außeruniversitäre Engagement der Studierenden

Julia Reszel, Studentin im Master-Programm in Management (M.Sc.) sagt: „Das Deutschlandstipendium macht mich sehr glücklich. Mit meinem Sponsor, der WOGETRA, bin ich bereits im Kontakt. Gespannt bin ich auf ein persönliches Treffen mit dem Vorstand und HHL-Alumnus Tobias Luft. Einzigartig: Wir wollen uns auf einer Baustelle der Wohnungsgenossenschaft treffen. Über den Austausch mit Herrn Luft und das Kennenlernen eines seiner derzeitigen Großprojekte freue ich mich.“

Auch Julia Reszels M.Sc.-Kommilitone Christian Melzer freut sich über ein Deutschlandstipendium. Er berichtet: „Der Erhalt des Stipendiums ist eine große Ehre für mich. Ich freue mich, nicht nur für die akademische Leistung, sondern auch für das außeruniversitäre Engagement ausgezeichnet zu sein, was mich stärker als zuvor dazu motiviert, mich neben dem Hörsaal auch innerhalb der HHL-Community einzubringen.“

Die Stipendienmittel möchte der 24-Jährige hauptsächlich im Rahmen des bevorstehenden Auslandsstudiums in Kanada einsetzen. Dirk Schuran ergänzt: „Mit dem Deutschlandstipendium, das wir dieses Jahr an zwei exzellente Studierende vergeben, möchten wir als Vorstand der HHL Alumni Association leistungsstarken HHLlern unter die Arme greifen, damit sie sich bestmöglich auf ihr Studium konzentrieren können. Damit möchten wir auch unserer Alma Mater etwas zurückgeben, an der wir als Vorstand der HHLAA in unserem MBA-Studium sehr viel gelernt haben."

Glücklich über den Erhalt des Deutschlandstipendiums erzählt der aus Indien stammende Aneesh Bhardwaj (24): „Durch das Stipendium kann ich mehr Zeit für die Unterstützung von Start-ups und anderen Organisationen in Deutschland aufzuwenden. Darüber hinaus werde ich in der Lage sein, mehr Zeit für die Aneignung von Nischenfähigkeiten aufzubringen, die für die Gesellschaft und meine zukünftigen Arbeitgeber vorteilhaft sind.“

Seine Kommilitonin, die Chinesin Yang „Sophie“ Song (27), fügt hinzu: „Das Deutschlandstipendium ist weit mehr als eine Unterstützung der Lebenshaltungskosten, sondern vor allem auch eine Anerkennung der persönlichen Entwicklung, die wir Studierenden erfahren haben. Es ist mir eine große Ehre, in dieser großartigen Uni mit so herausragenden HHLlern studieren zu dürfen. Sehr gern möchte ich das HHL-Studienprogramm von Herzen unterstützen.“

